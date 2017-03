விவசாயி மரணம்.. ஐஓபி வங்கி மேலாளரை கொலை வழக்கில் கைது செய்ய வேண்டும்: வைகோ வலியுறுத்தல்

நெல்லை விவசாயி மரணத்துக்குக் காரணமான இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கி மேலாளரை கொலை வழக்கில் கைது செய்ய வேண்டும் என்று மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ வலியுறுத்தியுள்ளார்.

English summary

mdmk chief vaiko to urges the government to sanction Rs 25 lakh to the families of suicide farmers in nellai