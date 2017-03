பெட்ரோல், டீசல் மீதான வாட் வரி உயர்வை தமிழக அரசு வாபஸ் பெற வைகோ, வேல்முருகன், வாசன் வலியுறுத்தல்!

பெட்ரோல், டீசல் மீதான வாட் வரி உயர்வை தமிழக அரசு உடனே திரும்பப் பெற வேண்டும் என மதிமுக பொதுச்செயலர் வைகோ, தமாகா தலைவர் வாசன் உள்ளிட்டோர் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.

English summary

Vaiko, gk vasan , communist leaders condemned Tamil Nadu Govt revises VAT . Prices of petrol and diesel in Tamil Nadu went up by Rs 3.78 and Rs 1.70 respectively, following the state government revising the Value Added Tax (VAT) on these products.