நான் ஜெயிலுக்குப் போறேன்.. பொடா முதல் "தேச துரோகம்" வரை... வைகோவின் சிறைவாழ்க்கை!

வைகோ சிறைக்குப் போவது புதிதல்ல. பொடா வழக்கில் 19 மாதம் சிறையில் இருந்த அவர், தற்போது மீண்டும் ஒரு சிறைவாசத்தை அவர் சந்தித்துள்ளார்.

English summary

MDMK leader Vaiko has been jailed for once again. This time he himself volunteerly went to jail in a case being held in Chennai Egmore court.