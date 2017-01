போயஸ் தோட்டத்தில் "புயல்".. நடராஜனுக்கு ஐஸ் .. கூட்டணிக்கு துண்டு.. விரைவில் சசியுடன் சந்திப்பு?

சசிகலா கணவர் நடராஜனுக்கு நன்றியுள்ளவனாக இருப்பேன் என வைகோ பேசியிருக்கிறார். இதனால் அதிமுகவுடன் மதிமுக கூட்டணி அமைக்க வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

Story first published: Friday, January 6, 2017, 10:21 [IST]

English summary

MDMK General Secretary Vaiko hails ADMK General Secretary Sasikala's Husband Natarajan. Sources said that Vaiko's thankful speech to Natrajan indicts MDMK will join Sassikala lead ADMK alliance.