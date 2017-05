அரசியலிலிருந்து நிரந்தரமாக ஓய்வு பெற வைகோ முடிவு?

புழல் சிறையில் இருந்து கொண்டு அறிக்கை மூலம் அரசியல் நடத்தும் மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ விரைவில் தீவிர அரசியலில் இருந்து ஓய்வு எடுக்கப் போவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

Story first published: Tuesday, May 16, 2017, 11:48 [IST]

English summary

Sources say that MDMK chief Vaiko may retire from politics soon.