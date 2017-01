அன்பு நாயுடன் கொஞ்சல்.. அப்படியே கொஞ்சம் வாலிபாலுடன் துள்ளல்.. அரசியல் பரபரப்பிலும் அசராத வைகோ

மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ தனது சொந்த ஊரான கலிங்கப்பட்டியில் இளைஞர்களுடன் வாலிபால் விளையாடியுள்ளார். அந்தப் புகைப்படங்கள் சமூக வலைதளங்களில் பரவி வருகின்றன.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Vaiko was playing volley ball with the youngsters in Kalingappati today. He was playing with his dog also. Those photos are spreading in internet.