புயலடித்து எத்தனை நாள் கழித்து மத்திய குழு வருவது?- வைகோ, ஜி. ராமகிருஷ்ணன் கேள்வி

புயலடித்து ஓய்ந்து பல நாட்கள் கழித்து மத்திய குழுவினர் வருவதா? ஏன் என்று மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் ஜி.ராமகிருஷ்ணன் கூறியுள்ளார்.

English summary

MDMK leader Vaiko and CPIM G.Ramakrishnan have questioned the timing of Central team's visit to Tamil Nadu in Cyclone hit areas. A team of officials from the Central visited Chennai, Tiruvallur and Kancheepuram districts to assess the damage caused by Cyclone Vardah.