மதிமுக முடிவால் அதிர்ச்சி... நட்பு தொடரும் என கூறியிருப்பது ஆறுதலை தருகிறது : திருமாவளவன்

மக்கள் நலக் கூட்டணியில் இருந்து மதிமுக விலகுவதாக அக்கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் வைகோ தெரிவித்துள்ளார். வைகோவின் இந்த முடிவு அதிர்ச்சியளிப்பதாக கூட்டணியில் உள்ள திருமாவளவன் மற்றும் முத்தரசன் ஆகியோர் தெரி

Vaiko's decision is shocking: Thirumavalavan, Mutharsan MDMK party's general secretary Vaiko said that MDMK withdraw from Makkal Nala kootani. For this Vaiko's decision Thirumavalavan and muttharasan expressed their feelings. they said vaiko's this decision is shocking.