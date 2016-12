மநகூட்டணியில் இருந்து வைகோ வெளியேறியது பெரிய விஷயமல்ல என்கிறார் சீமான்

மக்கள் நலக்கூட்டணியில் இருந்து வைகோ வெளியேறியது பெரிய விஷயமல்ல என்று நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் கூறியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Naam Tamilar leader Seeman has said that MDMK leader Vaiko's walkout from PWF is not at all a matter.