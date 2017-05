நீட் கெடுபிடி... மாணவர்களை தீவிரவாதிகளைப் போல நடத்துவதா? புழலில் இருந்து கொதித்த வைகோ

நீட் தேர்வு எழுத வந்த மாணவர்களை தீவிரவாதிகளைப் போல நடத்துவதா என்று புழல் சிறையில் இருந்து கண்டன அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளார்.

English summary

Vaiko condemned the harassment of students, especially the girl students. Asking the girls students to remove their ear rings, rings, nose rings,hair pins, hair bands, watches and their duppattas, the CBSE, in the name of frisking, has treated the students like criminals'', he said in a statement