விவசாயிகளின் தொடர் மரணம்.. குடும்பத்திற்கு 25 லட்சம்.. மதுரையில் வைகோ ஆர்ப்பாட்டம்

வறட்சியால் பாதிக்கப்பட்ட மாநிலமாக தமிழகத்தை அறிவிக்க வேண்டும் என்று வைகோ கோரியுள்ளார். பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு இழப்பீடு கேட்டு மதுரையில் இன்று ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.

English summary

MDMK General Secretary Vaiko staged a protest to protect farmer suicides and demanded compensation to their family.