சி.பி.எஸ்.இ. பள்ளிகளில் மும்மொழிப் பாடத்திட்டம் மூலம் சமஸ்கிருதத்தைத் திணிப்பதா? வைகோ கண்டனம்

சமஸ்கிருத மொழி, இந்தி மொழியை திணிக்கும் முயற்சிகளை மத்திய அரசு மேற்கொண்டு வருவதற்கு வைகோ கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

MDMK chief Vaiko urges Central government not to make Sanskrit mandatory in CBSE syllabus