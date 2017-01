ஒருநாள் கூட தாமதிக்காமல் ஜல்லிக்கட்டு நடத்த நடவடிக்கை எடுக்க வைகோ வலியுறுத்தல்!

ஜல்லிக்கட்டு நடத்த அனுமதி கோரி தமிழக இளைஞர்கள் ஆர்த்தெழுந்துள்ளனர்; ஆகையால் மத்திய அரசு ஜல்லிக்கட்டு போட்டி நடத்த நடவடிக்கை எடுக்க வைகோ வலியுறுத்தியுள்ளார்.

English summary

MDMK General Secretary Vaiko has urged the Centre to lift the ban on Jallikattu.