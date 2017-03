பிரிட்ஜோ சுட்டுக் கொலை.. மத்திய அரசுக்கு மான ரோசம் இல்லையா.. வைகோ ஆவேசம்

மத்திய அரசுக்கு மான ரோசம் இல்லையா என்று வைகோ ஆவேசமாக கேள்விகேட்டார். சுட்டுக் கொல்லப்பட்ட ராமேஸ்வர மீனவர் பிரிட்ஜோ குடும்பத்திற்கு ஆறுதல் கூறிய பின்னர் வைகோ இவ்வாறு கூறினார்.

English summary

MDMK leader Vaiko has visited Britjo residence, and staged a protest against Sri Lankan Navy at Thangachimadam in Rameshwaram.