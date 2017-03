மல்லுக்கட்டும் நெல்லை கலெக்டர்! தினகரனை சந்திக்க தெறித்து ஓடிவந்த வைகுண்டராஜன்!

நெல்லை மாவட்ட ஆட்சியரின் அதிரடிகளை எதிர்கொள்ள முடியாமல் டிடிவி தினகரனை சந்திக்க ஓட்டோடி வந்தார் விவி மினரல்ஸ் வைகுண்டராஜன்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

After the Nellai Collector's strong actions against VV Minerals its owner Vaikundarajan yesterday met TTV Dinkaran in Chennai.