வைகுண்டராஜனின் வணிக வளாகத்துக்கு சீல்.. நெல்லை ஆட்சியர் அதிரடி!

அனுமதியின்றி கட்டப்பட்ட வைகுண்டராஜனின் வணிக வளாகத்துக்கு நெல்லை மாவட்ட ஆட்சியர் கருணாகரன் சீல் வைத்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

A 4 store mall being sealed by the collector in Nellai. The building is belongs to VV minerals Vaikundarajan.