தூத்துக்குடி அருகே வைகுண்டராஜனின் விவி மினரல்ஸ் குடோனுக்கு அதிரடி சீல்!

தூத்துக்குடி அருகே வைகுண்டராஜனின் விவி மினரல்ஸ் குடோன்களுக்கு மாவட்ட நிர்வாகம் அதிரடியாக சீல் வைத்துள்ளது.

Story first published: Thursday, March 23, 2017, 14:21 [IST]

English summary

Illegal beach sand mining Baron Vaikundarajan's VV Minerals godwons are sealed by Tuticorin Dist Administration on Thursday.