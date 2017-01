ஸ்ரீரங்கத்தில் வைகுண்ட ஏகாதசி - வைகை ரயில் 1 நிமிடம் நிற்கும்

ஸ்ரீரங்கம் ஸ்ரீரங்கநாதசுவாமி கோயிலில் நடைபெறும் வைகுண்ட ஏகாதசி விழாவையொட்டி ஸ்ரீரங்கம் ரயில் நிலையத்தில் வைகை விரைவு ரயில் 1 நிமிடம் நின்று செல்லும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Story first published: Tuesday, January 3, 2017, 16:45 [IST]

English summary

Southern Railway has provided temporary stoppage of one minute for Vaigai Express train at Srirangam in view of the Vaikunta Ekadasi festival.