ஸ்ரீரங்கம் வைகுண்ட ஏகாதசி திருவிழா திருநெடுந்தாண்டகம் நிகழ்ச்சியுடன் நாளை துவக்கம்

ஸ்ரீரங்கம் ரங்கநாதர் கோயிலில் வைகுண்ட ஏகாதசி திருவிழா திருநெடுந்தாண்டகம் நிகழ்ச்சியுடன் நாளை துவங்குகிறது.

English summary

Vaikuntha Ekadashi festial begins on Tomorrow in Srirangam.‘Vaikunta Dwaram’ or ‘the gate to Lord’s Inner Sanctum’ is opened on this day. Vaikunta Ekadashi is in the Margazhi in Sri Rangam, which falls on January 8th 2017.