வைகுண்ட ஏகாதசி : ஸ்ரீரங்கம் ரங்கநாதர் ஆலயத்தில் நாளை சொர்க்கவாசல் திறப்பு

வைகுண்ட ஏகாதசியை முன்னிட்டு நாளை ஸ்ரீரங்கம் ரங்கநாதர் ஆலயம், திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதி ஆலயம் உள்ளிட்ட அனைத்து பெருமாள் கோவில்களிலும் சொர்க்கவாசல் திறக்கப்படுகிறது.

Vaikuntha Ekadashi 2017 celebrating in all the major temples of TamilNadu on January 8, 2017.Millions of devotees visits by the Lord Mahavishnu Himself to reach Vaikuntha, His own abode.