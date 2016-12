சசிகலா, நடராஜன் கரங்களில் அகப்பட்ட அடிமைப் பெண் ஜெ... சொன்னது வலம்புரி ஜான்

சசிகலா, நடராஜன் என்ற கடற் கொள்ளையர்களின் கரங்களில் அகப்பட்ட அடிமைப்பெண் ஜெயலலிதா என்று மறைந்த வார்த்தைச் சித்தர் வலம்புரி ஜான் தனது நூலில் கூறியது இப்போது வைரல் ஆகியுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

25 years back, late writer and former MP Valampuri John wrote a series in Nakkeeran magzine and had written about Sasikala and Natarajan. It has become viral now in social media.