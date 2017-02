சசிகலாவை சிறையில் சந்தித்த ப.வளர்மதி, கோகுல இந்திரா, சி.ஆர் சரஸ்வதி

பெங்களூரு சிறையில் உள்ள சசிகலாவை முன்னாள் அமைச்சர்கள் பா. வளர்மதி, கோகுல இந்திரா, செய்தி தொடர்பாளர் சி.ஆர். சரஸ்வதி ஆகியோர் இன்று நேரில் சந்தித்து பேசினர்.

English summary

ADMK Women wings workers Gokula Indira, B Valarmathi, and C R Saraswathi today Met Sasikala at Parapana agrakara Central jail in Benagluru.