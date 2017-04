எவன் சொன்னது நான் ஓ.பி.எஸ் அணிக்கு தாவப் போறேன்னு... விளாசும் வளர்மதி

ஓ.பன்னீர்செல்வத்தின் அதிமுக புரட்சித் தலைவி அம்மா அணியில் இணையப் போவதாக வெளியான தகவலை அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் வளர்மதி திட்டவட்டமாக மறுத்துள்ளார்.

English summary

ADMK Ex Minister Valarmathi asks Who said i am going to join in O.Pannerselvam team?