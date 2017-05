முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமியை திடீரென சந்தித்த பாஜக வானதி சீனிவாசன் - அணைகளை தூர் வார கோரிக்கை

முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமியை பாஜக மாநில பொது செயலாளர் வானதி சீனிவாசன் சந்தித்து பேசினார். அணைகளை தூர்வார கோரிக்கை வைத்தார்.

Story first published: Wednesday, May 10, 2017, 11:41 [IST]

TamilNadu BJP secretary Vanathi Sreenivasan met TamilNadu Chief Minister Edapadi Palanisamy at Secretariat Fort st george.

