நடுரோட்டில் நள்ளிரவில் குடுமிபிடி சண்டை... என்னதான் நடந்தது? வாணி ராணி நடிகை விளக்கம்!

பணம் கொடுக்கல் வாங்கலில் இருந்த பிரச்னை காரணமாகவே தொலைக்காட்சி தயாரிப்பு நிறுவன மேலாளருடன் சண்டையிட்டதாக சின்னத்திரை நடிகை சபீதா ராய் விளக்கமளித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Tamilnadu serial actress sabitta roi cleared that there is no illegeal relationship between her and radan media manager sukumaran after the video leakage of their master fights in front of sukumaran's house.