ஒரு சிறு இசை என்ற சிறுகதை தொகுப்பிற்காக சாகித்ய அகாடமி விருதை பெற்றார் வண்ணதாசன்

தமிழ் எழுத்தாளர் வண்ணதாசனுக்கு 2016 ஆம் ஆண்டிற்கான சாகித்ய அகாடமி விருது வழங்கி கவுரவிக்கப்பட்டது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Tamil writer Vannadasan got 2016 year's Sahitya Akademi award for his short story collection oru Siru Isai.