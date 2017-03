திருமணம் நிச்சயிக்கப்பட்ட இளம்பெண் மாயம்.. விஏஓ கடத்தியதாக புகார்... போலீஸ் வலைவீச்சு

விழுப்புரம் அருகே திருமணம் நிச்சயிக்கப்பட்ட இளம்பெண்ணை விஏஓ கடத்தி சென்றதாக புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

A young woman who is engaged for marriage is missing near Vilupuram. Her parents have complained to the police that the local village administrative officer abducted the girl.