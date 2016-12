சுழற்றி எடுத்த வர்தா புயல் பாதிப்பு... தலைமை செயலகத்தில் மத்திய குழு.. ஓ. பன்னீர்செல்வத்துடன் ஆலோசனை

வர்தா புயல் குறித்து ஆய்வு நடத்த தமிழகம் வந்துள்ள மத்திய குழு தலைமைச் செயலகத்தில் முதல்வர் ஓ. பன்னீர்செல்வத்துடன் ஆலோசனை நடத்தியது.

English summary

Central team headed by Praveen Vashista met Chief Minister O. Panneerselvam and discussed about Vardah affects.