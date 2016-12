வர்தா பாதிப்பு.. மத்தியக் குழு ஆய்வு தொடங்கியது.. தி.நகர், அண்ணாநகர், திருமங்கலத்தில் பாதிப்புகள் என

வர்தா புயல் பாதிப்பு குறித்த ஆய்வை மத்தியக் குழு சென்னையில் இன்று தொடங்கியுள்ளது. தி.நகர், அண்ணாநகர், திருமங்கலத்தில் மத்தியக் குழு ஆய்வை நடத்தியுள்ளது.

English summary

The Central team has started to assess the damages caused by Vardah in Chennai.