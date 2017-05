அ.தி.மு.க. அரசு மீது மக்கள் நம்பிக்கை இழந்துவிட்டார்கள்.. ஜி.கே.வாசன் குற்றச்சாட்டு

அதிமுக அரசு மக்களின் நம்பிக்கையை இழந்து விட்டது என்று தமாகா தலைவர் ஜி.கே.வாசன் கூறியுள்ளார்.

TMC leader g.k.vasan has Accusation on tn government

