முன்னாள் தலைமை செயலாளர் ராமமோகன் ராவ் மகனுக்கு டெண்டர் கொடுத்து கீதாலட்சுமி பலகோடி ஊழல்

முன்னாள் தலைமை செயலாளர் ராமமோகன் ராவ் மகன் விவேக்கிற்கு டெண்டர் கொடுத்து எம்ஜிஆர் மருத்துவ பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் கீதாலட்சுமி பலகோடி ரூபாய் ஊழல் செய்தது அம்பலமாகியுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

MGR Medical University VC Geethalakshmi has links with Ex Chief Secretary of TN over tender issue, source said.