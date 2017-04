புதுவை முதல்வர் நாராயணசாமிக்கு அம்பேத்கர் சுடர் விருது - திருமாவளவன்

2017-ம் ஆண்டுக்கான அம்பேத்கர் சுடர் விருது புதுவை முதல்வர் நாராயணசாமிக்கு வழங்கப்படுகிறது என்று விசிக தலைவர் திருமாவளவன் தெரிவித்தார்.

English summary

VCK chief Thol.Thirumavalavan has announced that Pudhucherry Chief Minister Narayanasamy has been chosen for the Ambedkar Sudar award.