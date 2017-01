தமிழர்களின் கடைசிக் கோவணத்தையும் உருவி விட்டது மத்திய அரசு.. ஆளூர் ஷாநவாஸ் காட்டம்

மறைமுகமாக முதலில் விவசாயத்தையும், பின்னர் ஜல்லிக்கட்டையும் தடை செய்த மத்திய அரசு தற்போது பொங்கல் விடுமுறையையும் ரத்து செய்து தமிழர்களின் கடைசிக் கோவணத்தையும் உருவி விட்டதாக ஆளூர் ஷாநவாஸ் கூறியுள்ளார்

English summary

VCK Deputy General Secretary Aloor Sha Navas has condemned the centre's cancelllation of declared holiday to Pongal festival from the Govt holiday list.