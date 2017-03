ஆர்.கே. நகர் இடைத்தேர்தலில் யாருக்கும் ஆதரவில்லை… திருமா, முத்தரசன் கூட்டாக அறிவிப்பு

ஆர்.கே. நகர் இடைத்தேர்தலில் யாருக்கும் ஆதரவு தரப்போவதில்லை என்று விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் திருமாவளவன் இன்று அறிவித்துள்ளார். அப்போது சிபிஐ மாநில செயலாளர் முத்தரசன் உடன் இருந்தார்.

Story first published: Sunday, March 19, 2017, 12:09 [IST]

English summary

VCK leader Thirumavalavan and CPI State secretary Mutharasan jointly announced not supporting in R.K. Nagar by-election 2017.