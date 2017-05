விசிகவின் வெளிச்சம் டிவி பற்றி அவதூறு - ஃபேஸ் புக்கில் பதிவிட்டவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க புகார்

வெளிச்சம் டிவி சேனலில் வருமான வரி துறை சோதனை நடைபெற்று வருகிறது என்று ஃபேஸ்புக்கில் பதிவிட்டவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க கோரி போலீஸ் கமிஷனர் அலுவலகத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

Panaiyur babu State Media Secretary at VCK has filed complaint against former professer Sivakumar for defamation statement post in facebook page.