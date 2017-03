ஆர்.கே.நகர் இடைத்தேர்தலில் விசிக போட்டியிடவில்லை: திருமாவளவன் அறிவிப்பு

ஆர்.கே.நகர் தொகுதி இடைத்தேர்தலில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி போட்டியிடவில்லை என திருமாவளவன் அறிவித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

VCK is not Contest in R.K Nagar By-election, says party chief Thol.Thirumavalavan