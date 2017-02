சிறுமி ஹாசினி படுகொலை.. குற்றவாளிக்கு ஜாமீன் கூடாது.. திருமாவளவன் கோரிக்கை

Syn: சிறுமி ஹாசினி பாலியல் வன்கொடுமை செய்து கொலை செய்யப்பட்டுள்ளார். இதனைக் கண்டித்து விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் சார்பில் சென்னையில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Friday, February 17, 2017, 13:45 [IST]

English summary

VCK staged a protest to contemn Hasini’s murder and demanded compensation to her family.