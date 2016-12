கல்வியாளர்களா… சசி ஆதரவாளர்களா… துணைவேந்தர்கள் மீது நடவடிக்க.. கவர்னருக்கு ஸ்டாலின் கடிதம்

சசிகலாவை சந்தித்த பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று மு.க. ஸ்டாலின் கவர்னரிடம் கோரியுள்ளார்.

Story first published: Thursday, December 22, 2016, 15:30 [IST]

English summary

The opposition leader M.K. Stalin wrote a letter to Governor Vidyasagara Rao to demand to take action Vice chancellors, who met sasikala.