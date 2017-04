ஐயகோ.. ஐயா வைகோ.... மதிமுவுக்கு கிடைத்த லேடி நாஞ்சில் சம்பத் வீரலட்சுமி!

மதிமுக பொதுச்செயலர் வைகோ தேச துரோக குற்றச்சாட்டின் கீழ் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதை ஏசுவை சிலுவையில் அறைந்ததுடன் ஒப்பிட்டு பதிவிட்டுள்ளார் தமிழர் முன்னேற்றப் படை தலைவர் வீரலட்சுமி.

English summary

Thamizhar Munnetra Padai leader K Veeralakshmi shocked over the arrest of MDMK General Secretary Vaiko under Sedition charges.