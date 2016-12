தலைமைச் செயலகத்துக்குள் துணை ராணுவம் நுழையலாமா? இது அரசியல் உள்நோக்கம் கொண்டது: வீரமணி

மாநில அரசின் அனுமதியின்றி, தலைமை செயலகத்திற்குள் துணை ராணுவம் நுழையலாமா? இது அச்சுறுத்தல், அரசியல் உள்நோக்கம் கொண்டது என வீரமணி விமர்சனம் செய்துள்ளார்.

Story first published: Thursday, December 29, 2016, 19:19 [IST]

English summary

Dravidar Kazhagam chief veeramani condemns of CRPF forces in I-T raid at Tamil Nadu secretariat