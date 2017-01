குட்டி பொதுத்தேர்தல் நடக்கும் முன்பாக மத்திய பட்ஜெட்டா..? வீரமணி கடும் எதிர்ப்பு

ஜனநாயகத் தத்துவப்படியும், அரசியல் சட்ட நெறிமுறைப்படியும், பட்ஜெட் தாக்கலை மார்ச் மாதத்திற்குத் தள்ளி வைக்கவேண்டும் என்று திராவிடர் கழகத் தலைவர் கி.வீரமணி கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.

English summary

Dravidar Kazhagam chief Veeramani demands union budget to be presented after 5 state assembly polls gets conclude.