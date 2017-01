ஸ்டாலினின் கொளத்தூர் மணி வியூகத்தால் அதிர்ச்சி... சரண்டரான சசிகலா ஆதரவு வீரமணி!

சசிகலாவுக்கு ஆதரவு தந்த வீரமணி நேற்று ஸ்டாலினிடம் சரணடையும் நிலை உருவானது. ஸ்டாலின் வகுத்த வியூகத்தை எதிர்பார்க்காததாலேயே வீரமணி சரணடைந்தார்.

English summary

DK leader K Veeramani wishes to MK Stalin who appointed as DMK's Working President yesterday.