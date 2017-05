காய்கறிகள் விலை கிடுகிடு உயர்வு... சென்னையில் ஒரு கிலோ கத்திரிக்காய் ரூ.80

தமிழகத்தில் கடும் வறட்சி நிலவுவதால் காய்கறிகள் உற்பத்தி வெகுவாக குறைந்துவிட்டது. இதன்காரணமாக சென்னையில் காய்கறிகள் விலை கடுமையாக உயர்ந்துள்ளது.ஒருகிலோ கத்திரிக்காய் ரூ.80க்கு விற்கப்படுகிறது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Vegetable prices on a high at this summer in Chennai, As temperature in Chennai begins to soar,prices of Brinjal touched a high of Rs 80 for a kg at vegetable markets.