கடும் வறட்சி எதிரோலி.. காய்கறி விலை கிடுகிடு உயர்வு.. குடும்பத் தலைவிகள் கவலை

கடும் வறட்சி காரணமாக கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் காய்கறி விலை கடுமையாக உயர்ந்துள்ளது.

English summary

Vegetables price has increased in Kanniyakumari due to drought vegetables production has reduced.