பொங்கல் வியாபாரம் களைகட்டியது: கோயம்பேடு சந்தையில் காய்கறிகள், கரும்பு விலை வீழ்ச்சி

பொங்கல் பண்டிகைக்கு இன்னும் சில தினங்களே உள்ள நிலையில் கரும்பு, மஞ்சள் கொத்து, பழங்கள், காய்கறிகள் விற்பனைக்கு குவிந்து வருகின்றன. கரும்பு விலை வீழ்ச்சியடைந்துள்ளதால் விவசாயிகள் கவலையடைந்துள்ளனர்.

English summary

As Pongal is nearing the prices of vegetables and Sugarcane have come down in Tamil Nadu.