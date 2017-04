தமிழகம் முழுவதும் வெப்ப அலை...வெயிலூர் ஆன வேலூர் (110 டிகிரி).. தவிக்கும் மக்கள்!

தமிழகம் முழுவதும் பல மாவட்டங்களில் வெப்பக்காற்று வீசி வருகிறது. வேலூரில் அதிகபட்சமாக 110 டிகிரி வெப்பம் பதிவாகியுள்ளது.

Story first published: Tuesday, April 18, 2017, 12:48 [IST]

English summary

Vellore residents were feeling the heat as the temperature rose to 110 degrees Fahrenheit on Tuesday.