ஏன் +2 தேர்வில் வேலூருக்குக் கடைசி இடம்? - காரணத்தை விளக்கும் கவிஞர் சுகிர்த ராணி

வேலூர் மாவட்டத்தில் முதல்தலைமுறை மாணவர்கள் அதிகம் இருப்பதால் பனிரெண்டாம் பொதுத்தேர்வில் தேர்ச்சி சதவிகிதம் குறைவு என கவிஞரும் அரசுப் பள்ளி ஆசிரியருமான சுகிர்தராணி தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

As vellore ditrict is a backward and agricultural district, first generation students are more in vellore. So that pass percentage is low said Poet Sukirtha rani in her facebook