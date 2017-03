தமிழகத்தில் சேலம், வேலூரில் சதமடித்த வெயில் - 5 நாளைக்கு வறண்ட வானிலையே!

தமிழகம் முழுவதும் வெயில் சுட்டெரித்து வருகிறது. பல மாவட்டங்களில் 100 டிகிரியைத் தாண்டி வெப்பநிலை பதிவாகியுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Vellore and Salem have started witnessing a rise in heat and the mercury soaring up to 100 degrees Fahrenheit.Dry weather is likely to prevail over Tamil Nadu an d Puducherry.