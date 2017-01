விவசாயிகள் மரணத்தை வேடிக்கை பார்ப்பதா? வறட்சி மாநிலமாக அறிவியுங்கள் - தி. வேல்முருகன்

விவசாயிகள் மரணத்தை ஆள்பவர்கள் வேடிக்கை பார்க்கின்றனர் என்று தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சித்தலைவர் பண்ருட்டி வேல்முருகன் குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

English summary

TVK leader Velmurugan has slammed CM OPS for his govt's apathy towards farmers of the state.