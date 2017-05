ரஜினி திரை நட்சத்திரமாகவே தொடரட்டும்.. இது வேல்முருகன் கருத்து !

ரஜினி திரை நட்சத்திரமாகவே தொடரட்டும் என்று தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி தலைவர் வேல்முருகன் கூறியுள்ளார்.

TVC leader velmurugan comments about rajinikanth

